Вице-премьер Уруский своими заявлениями заигрывает с Зеленским, чтобы удержаться на должности - политолог

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности существует почти пять месяцев. Однако экспертную среду уже не раз всколыхнули заявления его главы - вице-премьер-министра Олега Уруского. В частности, и о создании ракетного носителя легкого класса до 2024 года. Однако это не более, чем заигрывание с украинцами и Президентом Зеленским ради политической карьеры, рассказал в комментарии УНН политолог Владимир Воля.

"Не исключаю, что Уруский, как и многие другие министры, озвучивает такие идеи в расчете на дальнейшую политическую карьеру. То есть пытается засветиться как можно ярче на месседжах, которые могут нравиться украинцам и Президенту. Многие министры будут вкладывать много усилий в собственный пиар на фоне заявлений Зеленского о роспуске Рады", - уверен он.

Воля отмечает, что заниматься анонсированной разработкой подобных ракетных носителей в Украине в дальнейшем возможно исключительно с помощью иностранных частных инвестиций. Но вице-премьер-министр так и не назвал потенциальных инвесторов, которые готовы и способны спонсировать этот замысел.

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"Пока выглядит так, что министр Уруский - активен в медийном плане, у него очень много идей, что можно делать, и в определенной степени эти идеи можно рассматривать исключительно как заигрывание с украинцами", - считает политолог.

По словам эксперта, вся деятельность вице-премьера в должности больше похожа на политическую кампанию, чем на реальные планы формировать и развивать государственную политику стратегических отраслей промышленности.

"Подобные заявления Уруского выглядят как политическая компания, нацеленная на политические проекты, а не на реальные идеи и действия", - подытожил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что ракетный носитель легкого класса, который обещал создать вице-премьер-министр Уруский, существует в Украине еще с 1972 года.