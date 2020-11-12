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Из семи КПВВ на Донбассе до сих пор полноценно функционирует только "Станица Луганская"

Из семи КПВВ на Донбассе до сих пор полноценно функционирует только "Станица Луганская"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ "Станица Луганская". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"По состоянию на 11:00 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 - в Донецкой области, 3 - в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в "Станице Луганской". В остальные шесть пунктов въезда-выезда Донецкой и Луганской области еще не никто пришел", - отметил пограничник.

Трубачев отметил, что по состоянию на 11:00 на КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны оформлено 200 человек, из временно оккупированной территории - 278 человек.

Напомним, пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что блокирование открытия КПВВ грозит России санкциями.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
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