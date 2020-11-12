Из семи КПВВ на Донбассе до сих пор полноценно функционирует только "Станица Луганская"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ "Станица Луганская". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"По состоянию на 11:00 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 - в Донецкой области, 3 - в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в "Станице Луганской". В остальные шесть пунктов въезда-выезда Донецкой и Луганской области еще не никто пришел", - отметил пограничник.

Трубачев отметил, что по состоянию на 11:00 на КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны оформлено 200 человек, из временно оккупированной территории - 278 человек.

Напомним, пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что блокирование открытия КПВВ грозит России санкциями.