В регламентном комитете разъяснили, остановится ли работа Рады из-за болезни Разумкова

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В связи с тем, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусной болезнью, его обязанности на пленарных заседаниях могут выполнять его заместители. Об этом в комментарии УНН сказал председатель парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко.

"Есть первый заместитель, заместитель председателя - они могут вести заседание. Мы желаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления, но, скажем так, председательствовать на пленарных заседаниях могут первый заместитель и заместитель, которые могут открывать и закрывать заседание", - сказал Кальченко.

Также он добавил, что уже были примеры, когда на заседании председательствующими выступали заместители главы ВР.

Добавим, на этой неделе стало известно о массовом заражении коронавирусом в "высших эшелонах власти". Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком заболели COVID-19. Также, его обнаружили и у министров. В частности, у главы Минфина Сергея Марченко.

Тогда же и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили COVID-19.

При этом, коронавирус на данный момент "обошел" Премьер-министра Дениса Шмыгаля.