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Регламент не предусматривает: в ВР не знают, как проводить заседания в случае болезни всех руководителей

Регламент не предусматривает: в ВР не знают, как проводить заседания в случае болезни всех руководителей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Коронавирус подтвердили уже у председателя ВР Дмитрия Разумкова и первого заместителя Руслана Стефанчука. Если заместитель Елена Кондратюк заболеет, то Регламентный комитет не знает, как должны происходить пленарные заседания. Об этом в комментарии УНН сказал председатель комитета Сергей Кальченко.

Отвечая на вопрос, если у Кондратюк тоже подтвердят коронавирус, как будет происходить пленарная неделя в ВР, Кальченко ответил: "Вы знаете, тогда проблематично. Давайте не будем забегать так далеко. Будем надеяться, что все нормально будет с Еленой Константиновной. Все-таки, Регламент ВР говорит, что заседание ведет председатель, первый заместитель или заместитель. Там есть некоторые исключения, но этого не касаются. Те, кто в то время готовил Регламент, не ожидали такой ситуации".

Как сообщал УНН ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

После чего о положительном результате теста сообщил и первый заместитель председателя Руслан Стефанчук.

О состоянии здоровья заместителя Елены Кондратюк пока ничего не известно.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Коронавирус
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