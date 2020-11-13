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Эпидемиолог объяснила, почему результаты массового скрининга на антиген интересуют ученых

Эпидемиолог объяснила, почему результаты массового скрининга на антиген интересуют ученых

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Массовый скрининг населения на антиген важен с научной точки зрения. Его результаты будут очень интересными для ученых и эпидемиологов. Это позволит сделать важные выводы о распространенности коронавирусной болезни. Такое мнение высказала в комментарии УНН эпидемиолог Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Людмила Даниленко.

"Что касается скрининга массового именно на антиген - его результаты будут очень интересными для ученых и эпидемиологов. Хотя это и затратно, но с научной точки зрения - целесообразно. Это позволит сделать выводы о распространенности", - отметила она.

Эпидемиолог считает, что сам массовый скрининг также важен для отсева больных COVID-19 от здоровых.

"Главное, чтобы после этого были практические реализации. Например, мы обнаружили до начала симптомов - и дальше обязательно должны быть остальные эпидемиологические мероприятия - самоизоляция контактных лиц, обследование контактных, в таком же скрининге и смысл", - рассказала врач.

По ее мнению, распространение коронавируса можно замедлить только комплексом действий: массовым скринингом и суровыми противоэпидемическими мероприятиями.

"Здесь только комплекс - скрининг и суровые эпидемические мероприятия по выявленным источникам инфекции и их контактных лиц", - отметила эпидемиолог.

Отметим, что Минздрав в ближайшее время надеется уменьшить очереди на "ковидное" тестирование с помощью украинских ИФА-тестов на антиген. В министерстве считают, что украинские "антигенные" ИФА-тест-системы смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию. Кроме того, отечественные тесты значительно чувствительнее и точнее, чем экспресс-тесты на антиген.

Напомним, ранее в Верховной Раде поддержали использование отечественных ИФА-тестов на антиген для массового скрининга населения. Среди преимуществ их использования - низкая стоимость для бюджета за счет внутреннего производства и независимость Украины от импорта тест-систем.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование, карантин
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