Катастрофа самолета МАУ: Енин сообщил, после чего Украина и Иран смогут перейти к вопросу компенсаций

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций за сбитый самолет МАУ в переговорах с Ираном, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь катастрофы самолета. Об этом сообщил в комментарии УНН заместитель министра МИД Евгений Енин.

Так, на вопрос о том, будет ли вопрос компенсаций подниматься на следующем раунде переговоров, Енин отметил следующее: "Мы четко артикулировали иранской стороне с самого начала, что в зависимости от уровня сотрудничества с нами, в зависимости от степени вины иранской стороны в этой катастрофе напрямую будет зависеть размер компенсаций. Поэтому для того, чтобы перейти к треку компенсаций, нам надо максимально четко понимать, что произошло той ужасной ночью в небе над Тегераном".

На уточняющий вопрос о том, означает ли тот факт, что иранская сторона до сих пор не передала Украине ни одного из обещанных во время второго раунда документов, что вопрос компенсаций подниматься не будет, дипломат подчеркнул, что украинской стороне хотелось бы двигаться как можно быстрее, потому что общество ждет результатов "даже не на завтра, а на вчера".

"Вместе с тем, в этом случае все зависит от политической воли иранской стороны", - добавил он.

Напомним, 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию сбивания самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 8 января 2020 года.

Отметим, что в рамках второго раунда переговоров, вопросы компенсаций не обсуждался.

Так, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.