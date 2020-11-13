Новое решение Арбитражного трибунала по делу украинских моряков существенно не затянет процесс - Енин

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Решение Арбитражного трибунала в Гааге по бифуркации производства по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года существенно не затянет процесс. Об этом сообщил в комментарии УНН заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Это является абсолютно типичной историей, разделение, или "бифуркация", дела на два этапа. Первый - юрисдикционный, там где рассматриваются юрисдикционные возражения, оговорки противоположной стороны, и рассмотрение по существу", - пояснил Енин.

Он напомнил, что два другие дела Украины, в Международном суде ООН и в Морском арбитраже, проходили через эти самые две стадии.

"Мы уверены в своей победе. Безусловно, мы уверены, что российская сторона настаивала на том, чтобы такая бифуркация состоялась", - отметил дипломат.

Он заверил, что такое решение никоим образом не должно повлиять на результат процесса.

На вопрос о том, повлияет ли оно на сроки рассмотрения дела, Енин отметил, что это, возможно, будет "буквально на несколько месяцев".

"С COVID-19, мы имеем гораздо большую степень непредсказуемости, чем с бифуркацией. Через эту стадию проходит подавляющее большинство всех споров, которые рассматриваются как арбитражным судом, так и международным судом ООН", - добавил он.

Напомним, накануне стало известно, что Международный арбитражный трибунал в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года - вынес решение о бифуркации производства.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы на Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.