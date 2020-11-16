В Раде снова готовят письмо на Шмыгаля о поддержке культуры из-за карантина

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики готовит письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой, чтобы учреждения культуры не платили аренду за выходные и получили компенсации за введение "карантина выходного дня". Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа", член комитета, нардеп Евгения Кравчук.

"Мы готовим письмо к Премьер-министру от комитета гуманитарной и информационной политики. Сегодня мы его согласуем с коллегами и отправим. Если коротко, то оно касается, с одной стороны, чтобы не учитывали аренду за выходные дня для учреждений культуры и также прямая компенсация на заработные платы работникам. И чтобы отрасль культуры, сфера гостеприимства и туристическая отрасль были учтены в приоритетах финансирования на последующие годы, чтобы они смогли восстановиться. Иначе мы потеряем часть отрасли", - сказала Кравчук.

По ее словам, во вторник, 17 ноября, предстоит встреча Шмыгаля, представителей комитета, представителей области культуры и профессиональных организаций относительно механизма компенсаций.

Напомним, члены комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились с заявлением к правительству, в котором просят пересмотреть решение о закрытии учреждений культуры во время "карантина выходного дня", чтобы сохранить рабочие места.

Как сообщал УНН ранее, три городские учреждения культуры Львова подали иски в Окружной административный суд Киева из-за постановления о введении "карантина выходного дня", который ограничивает их деятельность.