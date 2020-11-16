Нардеп: сначала ВР примет законопроект Разумкова по КСУ, а затем будет нарабатывать другие

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завтра в Верховной Раде планируют принять законопроект спикера Дмитрия Разумкова о э-декларациях, как быструю реакцию на события с Конституционным Судом. Затем рабочая группа будет нарабатывать другие документы для гармонизации антикоррупционного законодательства. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп Галина Янченко.

"Я думаю, в ближайшее время все же рассмотрят так называемый законопроект Разумкова. Его примут как максимально быструю оперативную меру реагирования. Согласно законопроекту Разумкова, ВР дает поручение Кабмину в течение 2 месяцев разработать предложения в законодательство, чтобы они полностью соответствовали Конституции ... Но, параллельно с тем, еще будет работать и эта рабочая группа. Такой пока план", - добавила Янченко.

Поэтому, сначала ВР примет законопроект Разумкова по электронномуй декларированию, а затем рабочая группа будет шире работать над законопроектами, которые смогут гармонизировать антикоррупционное законодательство.

"Я думаю, что, скорее всего, законопроект Разумкова будет рассмотрен завтра", - сказала Янченко.

По ее словам, рабочую группу создали исключительно для того, чтобы урегулировать вопрос обновления законодательства из-за решения КСУ.

"Соответственно, чтобы эту дыру залатать, надо принять изменения в законы, за которые отвечает правовой комитет, правоохранительный и антикоррупционный. Поэтому сейчас создали рабочую группу, которая состоит из председателей этих комитетов. А также по одному представителю из каждой депутатской фракции и группы. Дополнительно мы предложили включить в нее представительницу ВР в КСУ", - добавила Янченко.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламент создать рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательные инициативы по урегулированию ситуации с Конституционным Судом. Вместе с тем он констатировал "блокировки и торможения" этого процесса со стороны, в частности, определенных политических сил.