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Правительство игнорирует украинских производителей "ковидных" тестов из-за зарубежного лобби - Сердюк

Правительство игнорирует украинских производителей "ковидных" тестов из-за зарубежного лобби - Сердюк

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Отдельные группы влияния в Украине лоббируют интересы иностранных производителей тестов на коронавирус. Они выступают единым фронтом, а украинское правительство в угоду им полностью игнорирует украинских производителей. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинского совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк.

По его мнению, запланированная закупка Украиной шести миллионов экспресс-тестов на коронавирус через международные организации полностью исключает из процесса украинских производителей.

"Внешнее управление против, и здесь вопрос в том, кто главный - собака или хвост, бывает так, что хвост виляет собакой. Если это делать лишь в контексте украинских тест-систем, отдельные группы влияния будут кричать, что это лоббизм. Поэтому эти группы зарубежного влияния выступают единым фронтом, а наши производители сидят и ждут", - рассказал Сердюк.

Он считает, что украинский рынок производителей тест-систем и других медицинских препаратов достаточно мощный. В тот момент, когда украинские качественные тест-системы закупаются за границу, правительство тратит миллиарды на тесты иностранного производства.

"Конечно, надо финансировать наших. Что, у нас нет украинских производителей лекарств? Нет производителя вакцин? Есть. Сидим и смотрим, как нашу экономику в конце концов добьют", - отметил Сердюк.

Напомним, что в Верховной Раде не удовлетворены деятельностью правительства по противодействию коронавирусу: там настаивают на массовом тестировании и закупке тестов на коронавирус у отечественного производителя.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Коронавирус, тестирование, тест-системы
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