Рабочая группа по КСУ провела первое заседание: нардеп рассказала, был ли консенсус между участниками

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В четверг, 19 ноября, состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституцийним Судом. Участники достигли согласия по организационным вопросам, завтра, 20 ноября, утром продолжат обсуждение. Об этом рассказала в комментарии УНН представитель ВР в КСУ, член рабочей группы, народный депутат Ольга Совгиря.

"Уже было наше заседание. Мы договорились завтра продолжить уже второе заседание. Будем приглашать тех лиц, которые имеют непосредственное отношение по тем вопросам, которые мы планируем регулировать. Завтра в 9:00 продолжаем", - сказала Совгиря.

По ее словам, сегодня не решались острые вопросы, заседание было более организационным.

Отвечая на вопрос, был ли между участниками рабочей группы консенсус, были ли какие-то разные мнения, Совгиря ответила: "Из того, что было сегодня, то мы договорились".

Также она добавила, что дедлайн остается неизменным, рабочая группа должна наработать законопроекты до 1 декабря.

"Если раньше, то конечно раньше (будет заседание ВР - ред.). Но времени не так много, я сомневаюсь, что будет раньше", - сказала Совгиря.

Напомним, как сообщила Совгиря ранее, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ.

Ранее, 27 октября, Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Впрочем, в Раде эти инициативы пока так и не рассмотрели. Зато собрали рабочую группу, которая должна заняться подготовкой законопроектов относительно решения вопроса вокруг КСУ.