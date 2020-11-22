Милованов рассказал, почему согласился стать советником Ермака и от кого получал предложения по работе

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший министр по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов после отставки правительства получал предложения по работе от регуляторов, ОПУ и других органов власти. Стать советником руководителя Офиса Президента Андрея Ермака ему предложили несколько недель назад. В комментарии УНН он рассказал, почему согласился на эту должность.

“Предложения государственных должностей разного уровня я получаю периодически начиная с 2014 года. После отставки правительства, такие предложения тоже бывали, и не только от Офиса Президента, но и от других органов власти, например регуляторов. Последнее предложение было сделано пару недель назад. Мне сложно (объяснить), почему я согласился. А почему нет? В позиции советника я могу только помочь”, — сказал Милованов.

Он добавил, что надеется помочь принимать качественные государственные решения в области экономики и финансов.

“Я экономист, ученый и практик. Работал министром, был в наблюдательном совете НБУ. Исследовал экономику, структуру институтов, Государственного управления. Разбираюсь в политической экономике, децентрализации, образовании. Ожидаю, что вопросы мне будут задавать в сфере моей экспертизы”, — добавил Милованов, отвечая на вопрос советником в какой области он будет у Ермака.

Напомним, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.