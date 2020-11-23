На повестке дня должен стоять вопрос об отчете и отставке вице-премьера Уруского - эксперт

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В свете тотального отсутствия стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, в повестке дня должен стоять вопрос об отчете и отставке вице-премьера Олега Уруского. Об этом УНН рассказал политолог Андрей Смолий.

"Если мы видим, что реформы сворачиваются, а также те реформы, которые уже были внедрены - возникает вопрос о том, нужен ли вообще такой министр. Не должен ли бы он подать в отставку? И сейчас на повестке дня не должен ли стоять вопрос об отчете и следом - отставке? Потому что очень много вопросов и очень мало ответов. Если не будет отчета - и оппозиция, и гражданское общество должны поднимать вопросы и об отставке, не только отчета", - считает он.

По мнению Смолия, чиновники, которые неэффективно выполняют свои функции и не могут за длительное время показать свою производительность, нецелесообразны на таких высоких и ответственных должностях.

"Если отчета нет, если нет коммуникации между руководством профильного министерства, руководством "Укроборонпрома" и Верховной Рады - это значит, что уже здесь что-то не то. Если отчетов и планов стратегий нет, - возникает вопрос, нужны ли чиновники, которые работают без стратегий и отчетов в такой важной области ОПК", - отметил он.

Напомним, в профильном комитете Верховной Рады недовольны ситуацией в ОПК и планируют на этой неделе вызвать вице-премьер-министра Олега Уруского для отчета.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов был недоволен эффективностью и результативностью работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вице-премьер-министра Уруского.