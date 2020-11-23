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Эксперт рассказал, кто хочет взять под ручной контроль прибыльные авиационные предприятия Украины

Эксперт рассказал, кто хочет взять под ручной контроль прибыльные авиационные предприятия Украины

Глеб Каневский

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Олег Уруский хочет взять под ручной контроль прибыльные авиационные предприятия. При том, что его заместитель Виталий Немилостивый имеет прямой конфликт интересов: задекларированные им фирмы получают деньги за предоставленные услуги от этих авиационных предприятий. Об этом УНН рассказал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

"Уруский одну стратегию (которую разработало Министерство экономики) - заблокировал, а своей стратегии, по состоянию на ноябрь 2020 года, не предложил... Значит выходит так, что он просто хочет взять под контроль авиационные денежные предприятия, и управлять ими в ручном режиме", - рассказал он.

Но основная проблема, по мнению Каневского, заключается в том, что заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности - Виталий Немилостивый - имеет прямой конфликт интересов, связанный с этими предприятиями.

"Главное, что еще и заместитель Уруского - господин Немилостивый - имеет прямой конфликт интересов. Потому что его фирмы, им задекларированы, являются контрагентами. То есть получают деньги за предоставленные услуги от этих авиационных предприятий, от ФЭД, которое находится в Харькове. То есть получается, что Уруский будет управлять теми авиационными предприятиями, на которых Немилостивый зарабатывает деньги", - отметил он.

Также Каневский не понимает, каким образом вице-премьер Уруский планирует взять под свой контроль ряд предприятий, если Минстратегпром имеет все еще неукомплектованный кадровый состав, а работа ведомства до сих пор не налажена.

"Как Уруский вообще осенью 2020 года хотел брать себе в управление ГП "Антонов" и еще 5 других авиационных заводов, если к тому времени состав министерства был 5 человек! Это непосредственно Уруский, секретарь, зам. По состоянию на ноябрь, у них до сих пор нет своего веб-сайта, до сих пор нет своего помещения, только наполняется штат", - отметил эксперт.

Напомним, эксперты считают, что вице-премьер-министр Олег Уруский хочет получить контроль над ГП "Антонов", чтобы перераспределить доходы предприятия.

Именно поэтому, по словам военного эксперта Олега Жданова, "карманные" ассоциации авиастроительной сферы Уруского обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать ГП "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, авиа
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