Эксперт рассказал, кто хочет взять под ручной контроль прибыльные авиационные предприятия Украины

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Олег Уруский хочет взять под ручной контроль прибыльные авиационные предприятия. При том, что его заместитель Виталий Немилостивый имеет прямой конфликт интересов: задекларированные им фирмы получают деньги за предоставленные услуги от этих авиационных предприятий. Об этом УНН рассказал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

"Уруский одну стратегию (которую разработало Министерство экономики) - заблокировал, а своей стратегии, по состоянию на ноябрь 2020 года, не предложил... Значит выходит так, что он просто хочет взять под контроль авиационные денежные предприятия, и управлять ими в ручном режиме", - рассказал он.

Но основная проблема, по мнению Каневского, заключается в том, что заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности - Виталий Немилостивый - имеет прямой конфликт интересов, связанный с этими предприятиями.

"Главное, что еще и заместитель Уруского - господин Немилостивый - имеет прямой конфликт интересов. Потому что его фирмы, им задекларированы, являются контрагентами. То есть получают деньги за предоставленные услуги от этих авиационных предприятий, от ФЭД, которое находится в Харькове. То есть получается, что Уруский будет управлять теми авиационными предприятиями, на которых Немилостивый зарабатывает деньги", - отметил он.

Также Каневский не понимает, каким образом вице-премьер Уруский планирует взять под свой контроль ряд предприятий, если Минстратегпром имеет все еще неукомплектованный кадровый состав, а работа ведомства до сих пор не налажена.

"Как Уруский вообще осенью 2020 года хотел брать себе в управление ГП "Антонов" и еще 5 других авиационных заводов, если к тому времени состав министерства был 5 человек! Это непосредственно Уруский, секретарь, зам. По состоянию на ноябрь, у них до сих пор нет своего веб-сайта, до сих пор нет своего помещения, только наполняется штат", - отметил эксперт.

Напомним, эксперты считают, что вице-премьер-министр Олег Уруский хочет получить контроль над ГП "Антонов", чтобы перераспределить доходы предприятия.

Именно поэтому, по словам военного эксперта Олега Жданова, "карманные" ассоциации авиастроительной сферы Уруского обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать ГП "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.