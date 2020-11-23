Эксперт рассказала, почему Украина должна закупать отечественные тесты на коронавирус

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская власть не отдает предпочтение отечественным производителям. Это касается и закупки украинских тест-систем на COVID-19, несмотря на налаженное производство и их высокое качество. Среди существенных преимуществ поддержки местного производителя в условиях экономического коронакризиса - новые рабочие места и наполнение бюджета. Об этом УНН рассказала глава правления общественной ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.

"К большому сожалению, украинская власть не отдает предпочтение нашему украинскому производителю. Тем более - в условиях кронакризиса. Тем более - в условиях уже налаженного производства здесь, внутри. Тут вам и поддержка рабочих мест, и налоги", - рассказала она.

Прудникова считает, что украинские тесты на COVID-19 должны получать первоочередной приоритет, рядом с такими же по качеству, но дороже иностранными тест-системами. А покупка тестов у компаний, связанных с Российской Федерацией Эксперт вообще считает недопустимым.

"Надо в первую очередь покупать свое. И у нас цена на те же тесты намного дешевле, чем за рубежом. Надо поднимать свою экономику, а не экономику страны-агрессора. И качество - ну, кто сказал, что за границей она лучше? Поэтому только поддержка национального показателя - с точки зрения здорового патриотизма, когда говорим о РФ, и с точки зрения более низкой цены и не худшего качества, когда говорим о Западе", - отметила она.

Среди причин, почему Украина закупает на миллиарды гривен тест-системы на "ковид" у иностранных производителей, а порой даже через компании, связанные с РФ, Прудникова называет коррупцию.

"Предполагаю, что имеет место коррупция - закупают у тех там, с кем договорились. О чем говорить, если даже сама процедура допуска к реализации тех тестов такая сложная и зарегулированная, что и желание заниматься их производством на благо страны отпадает", - отметила она.

Напомним, в профильном комитете ВР считают, что в условиях экономического и медицинского коронакриза массовое тестирование населения Украины нужно провести ИФА-тестами на антиген украинского производства.

В ЦОЗ Минздрава эти тест-системы ученых "Диапроф-Мед" считают более чувствительными за экспресс-тесты на антиген, которые массово закупаются Украиной за рубежом.

Ранее УНН писал, что украинские государственные больницы и лаборатории закупают тесты на коронавирус и другое оборудование в компании с российскими учредителями.