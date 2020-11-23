Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,36 0,0981  EUR: 33,63 0,1913 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист о накопительной пенсионной системе: законопроект заведет зарплаты в тень
Экономист о накопительной пенсионной системе: законопроект заведет зарплаты в тень
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
1200

Эксперт рассказала, почему Украина должна закупать отечественные тесты на коронавирус

Эксперт рассказала, почему Украина должна закупать отечественные тесты на коронавирус

Елена Прудникова

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская власть не отдает предпочтение отечественным производителям. Это касается и закупки украинских тест-систем на COVID-19, несмотря на налаженное производство и их высокое качество. Среди существенных преимуществ поддержки местного производителя в условиях экономического коронакризиса - новые рабочие места и наполнение бюджета. Об этом УНН рассказала глава правления общественной ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.

"К большому сожалению, украинская власть не отдает предпочтение нашему украинскому производителю. Тем более - в условиях кронакризиса. Тем более - в условиях уже налаженного производства здесь, внутри. Тут вам и поддержка рабочих мест, и налоги", - рассказала она.

Прудникова считает, что украинские тесты на COVID-19 должны получать первоочередной приоритет, рядом с такими же по качеству, но дороже иностранными тест-системами. А покупка тестов у компаний, связанных с Российской Федерацией Эксперт вообще считает недопустимым.

"Надо в первую очередь покупать свое. И у нас цена на те же тесты намного дешевле, чем за рубежом. Надо поднимать свою экономику, а не экономику страны-агрессора. И качество - ну, кто сказал, что за границей она лучше? Поэтому только поддержка национального показателя - с точки зрения здорового патриотизма, когда говорим о РФ, и с точки зрения более низкой цены и не худшего качества, когда говорим о Западе", - отметила она.

Среди причин, почему Украина закупает на миллиарды гривен тест-системы на "ковид" у иностранных производителей, а порой даже через компании, связанные с РФ, Прудникова называет коррупцию.

"Предполагаю, что имеет место коррупция - закупают у тех там, с кем договорились. О чем говорить, если даже сама процедура допуска к реализации тех тестов такая сложная и зарегулированная, что и желание заниматься их производством на благо страны отпадает", - отметила она.

Напомним, в профильном комитете ВР считают, что в условиях экономического и медицинского коронакриза массовое тестирование населения Украины нужно провести ИФА-тестами на антиген украинского производства.

В ЦОЗ Минздрава эти тест-системы ученых "Диапроф-Мед" считают более чувствительными за экспресс-тесты на антиген, которые массово закупаются Украиной за рубежом.

Ранее УНН писал, что украинские государственные больницы и лаборатории закупают тесты на коронавирус и другое оборудование в компании с российскими учредителями.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, закупки, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.