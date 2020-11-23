Арестович перед заседанием ТКГ: нам не нужны компромиссы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украине на переговорах в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях не нужно быть готовой к компромиссам - готовиться должна Россия. Об этом в комментарии УНН сказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

"Нам не нужно быть готовыми к компромиссам, потому что, когда подписывали это все, Президент подписывал год назад (Парижские соглашения - ред.) - это и была готовность к компромиссам", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли украинская сторона к компромиссам на следующем заседании на этой неделе.

Так, напомнил собеседник УНН, в октябре 2016 года было "фактически заморожено" переговоры в "нормандской группе" - Франция и Германия "сдали назад и просто ждали". В то время еще продолжалась деятельность спецпредставителя США Курта Волкера, но и это продолжалось не долго.

"Сейчас что произошло: Франция и Германия вернулись, с новой администрацией (США - ред.) идут переговоры, чтобы предоставили нового спецпредставителя по Донбассу. Фактически, существует фронт - США, Украина, Франция, Германия, ОБСЕ. И напротив - Россия. Нам не нужен компромисс. Нам нужно, чтобы Россия выполнила то, под чем поставил свою подпись президент РФ Владимир Путин год назад в Париже. Если он этого не сделает, конкретной ценой будет усиление, или сохранение санкций, а стратегической ценойе - Россия в очередной раз получит имидж страны, и он (Путин - ред.) лично, которая не выполняет договоренности, которые подписывает", - отметил представитель украинской делегации.

Он отметил, что Украина выполнила большую часть договоренностей, достигнутых в Париже, что показали Франция и Германия на высшем уровне.

Украина, отмечает Арестович, постоянно предлагает пути решения ситуации. Россия же - притормаживает. Конкретным примером этого является ситуация с взаимным обменом удерживаемых лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне в ТКГ не предоставили ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько

"Мы имеем свидетельства на самом высоком международном уровне, что Украина стремится выполнить договоренности, делает для этого все возможное. Россияне же не стремятся. Цена им известна. Поэтому, нам не нужны никакие компромиссы. России нужны компромиссы, если они хотят сохранить и выполнить международные договоренности, не потерять лицо, не нарваться на новые санкции - им и нужно это", - добавил он.

Напомним, очередные заседания в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября.

На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.