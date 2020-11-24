Арестович: россияне в ТКГ хотят политических гарантий - изменений в Конституцию Украины

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российская сторона на переговорах в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях стремится получить политические гарантии, а это, по их мнению, - изменения в Конституцию Украины. Об этом в комментарии УНН сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Они (российская сторона - ред.) готовы ко всему, к демилитаризации и тому подобное. Они просто хотят политических гарантий. Политическими гарантиями они считают соответствующие изменения в Конституцию Украины. Мы говорим, что изменение законодательства - ок, но, например, ОРДЛО в Украине будет пользоваться теми же законами, которые у нас по всей Украине в рамках децентрализации по всей Украине. Мы можем это рекомендовать Верховной Раде, или сделать такое предложение, или Президент может, как человек, который образовал нашу делегацию - но, мы постоянно подчеркиваем, что Верховная Рада имеет политический суверенитет", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Верховная Рада самостоятельно принимает решения, а украинская делегация может лишь сделать предложение. Парламент, добавляет он, может даже ослушаться Президента.

"И мы говорим - у нас разные модели, мы не можем ничего гарантировать, Украина - не Россия и тому подобное. Они это слушают, мы им постоянно говорим: давайте тогда по неотложным вопросам. Потому что, политические договоренности - это очень долго. Есть неотложные вопросы - пленные, работа КПВВ. Мы говорим: ну конечно, мы плохие и не принимаем соответствующие законы, и, видимо, не будут принимать. А люди на КПВВ могут передвигаться, получить пенсии и соцвыплаты? Я так понимаю, что им дают противоречивые команды", - отметил собеседник.

Он напомнил, что накануне, неофициально, российские СМИ сообщали о том, что у российской стороны есть готовность разблокировать КПВВ за 2 недели, если Украина выполнит технические условия и тому подобное.

В то же время, напоминает Арестович, украинские предложения по выполнению этих технических условий были предоставлены еще 11 ноября, то есть, почти 2 недели уже прошло.

"И внеочередное было заседание, и тому подобное. И мы им говорим: серьезно, цепляться за автобусы и привязывать это к изменениям в Конституции Украины. Давайте так: изменения в Конституцию - это одно, а автобусы - это совсем другое", - добавил представитель украинской делегации.

Напомним, очередные заседания в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября.

На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ, вопрос обмена удерживаемых лиц. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.

Как сообщал УНН, по словам Арестовича, Украине на переговорах в ТКГ не нужно быть готовой к компромиссам.