В ВР создадут рабочую группу по изменениям в Избирательном кодексе: проведут работу над ошибками

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проанализирует проблемы Избирательного кодекса в контексте местных выборов, и создаст рабочую группу для наработки изменений. Законопроект будет принят точно не в этом году. Об этом УНН сообщил заместитель председателя комитета, нардеп Александр Качура.

"Избирательный процесс прошел на данном этапе. Поэтому мы проанализируем, фундаментально проведем дискуссию с экспертной средой, какие были проблемы, были ли злоупотребления, были ли недостатки в избирательном законодательстве. И после этого внесем законопроект и проголосуем. Но это точно не в этом году будет", - сказал Качура.

Также он добавил, что в рабочую группу по этому вопросу войдут депутаты комитета и представители других фракций, которые будут занимаются вопросами выборов, референдумов.

"Пока по персональному составу не могу вам сказать, потому что еще не было этой информации. Пришло время поработать над ошибками, над доработками, какие были злоупотребления. Было очень много нарушений в этом году. Надо это все учесть и принимать изменения в Избирательный кодекс. А действовать они будут уже через 5 лет", - добавил Качура.

Как сообщили УНН во фракции "Слуга народа", в ВР проанализируют статьи Избирательного кодекса, которые вызвали больше всего ошибок в проведении выборов и в начале 2021 года будут их исправлять.

Позже комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением предоставить анализ проблематики избирательного законодательства по итогам местных выборов.