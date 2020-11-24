Дело Межигорья: апелляцию на отказ в заочном аресте Януковича рассмотрят в декабре

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 11 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Дело отложено на 11 декабря на 14:00... это №4717/20", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.

Отметим, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома в Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как ранее сообщалось в УНН, Генеральная прокуратура объявила третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в статус госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.