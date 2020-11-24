В Офисе Президента решили уволить министров экономики и финансов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Офисе Президента Украины решили уволить двух министров правительства Премьер-министра Дениса Шмыгаля, а именно главу Минэкономики Игоря Петрашко и главу Минфина Сергея Марченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информированный источник.

В Офисе Президента приняли политическое решение освободить от должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра финансов Сергея Марченко.

В общем принятие такого решения связано с провалом в финансовой политике и переговорах с международными финансовым партнерами, в частности, с МВФ.

Пока неизвестно как быстро будет формализованное решение, ведь увольняет министров ВР по представлению премьера.

Напомним, что Петрашко решением парламента было назначено на эту должность в марте 2020 года, когда страна входила в жестокий карантин.

Тогда среди своих приоритетов он назвал поддержку украинского производителя, чтобы сохранить рабочие места и зарплаты людей.

Месяц назад в ВР зарегистрировали постановление об увольнении Петрашко от занимаемой должности, но парламент ее не рассматривал.

В отношении министра Марченко, то его кандидатуру парламент принял со второй попытки в конце марта 2020 года.



Позже в "Слуге народа" начали говорить о возможном увольнении министра.



Сам Марченко на это реагировал спокойно и заявлял, что готов к такому решению Верховной Рады.