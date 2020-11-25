Третий на выход: в Офисе Президента хотят уволить министра инфраструктуры Криклия

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Офисе Президента Украины хотят освободить Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, об этом УНН сообщил источник в аппарате Президента.

По словам собеседника агентства, решение об отставке Владислава Криклия было принято на днях и в ближайшее время министерство инфраструктуры может получить нового руководителя.

“Приняли решение вслед за Марченко (министр финансов — ред.) и Петрашко (министр экономики — ред.) по Криклию”, — сообщил собеседник агентства.

К слову, по данным источников УНН, на днях в Офисе Президента было принято решение отправить в отставку главу Минэкономики Игоря Петрашко и главы Минфина Сергея Марченко.

“Шмыгаль (премьер — министр Украины Денис Шмыгаль — ред.) лоббирует эти решения, чтобы снять негатив со своей персоны и удержаться на должности. Поэтому в ход идут министры. Вспомните, как на прошлой неделе с кресла “снесли” и.о. Министра энергетики Буславец. Причем тогда это сделали галопом мимо процедуры. Теперь вот эти трое попали “под раздачу”, — сообщил УНН собеседник агентства.

Добавим, уволить министра Указом Президента невозможно, кандидатуры на отставку министров вносит премьер-министр в Верховную Раду, которая должна проголосовать соответствующее решение.

Нагадамемо, ранее источники УНН во властных кругах сообщили, что Офис Президента определился с теми министрами, которые в ближайшее время покинут свои кресла — это министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко.