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Бюджет-2021 внесут в парламент на этой неделе, на следующей попытаются принять - нардеп

Бюджет-2021 внесут в парламент на этой неделе, на следующей попытаются принять - нардеп

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Проект Государственного бюджета на 2021 год будут внесены в парламент для второго чтения до конца текущей недели, а на следующей состоится его рассмотрение в сессионном зале. Об этом в комментарии УНН сказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Он (проект бюджета - ред.) точно будет внесен на этой неделе, я думаю, что сегодня-завтра", - сказал нардеп.

По его словам, на данный момент происходят технические моменты процесса.

"На следующей неделе будут пытаться принять бюджет... Проблема в том, что у нас есть 10 дней для того, чтобы ознакомиться с текстом, но, возможно, мы сделаем какое-то исключение для этого. Я не уверен что мы, как фракция (нардеп входит во фракцию "Голос" - ред.), будем настаивать на (рассмотрении - ред.) все 10 дней", - добавил Железняк.

Напомним, правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год.

Ранее Железняк сообщил, что основным камнем преткновения для его утверждения был вопрос согласования с МВФ.

Впрочем сегодня, 26 ноября, утром стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Бюджет-2021
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