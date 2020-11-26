Рабочая группа по КСУ соберется сегодня: до комплексного решения еще далеко

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию ситуации вокруг Конституционного Суда сегодня, 26 ноября, проведет очередную встречу. В то же время, до финального решения для решения вопроса с Конституционным Судом нардепам еще далеко. Об этом в комментарии УНН рассказал член рабочей группы, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Следующее заседание состоится сегодня в 14:00. Но говорить о том, что есть финальное решение - пока рано. В данном случае есть близкие проекты к регистрации по восстановлению уголовной ответственности. На этапе дискуссии вопрос полномочий НАПК в отношении судей. А к вопросу о работе КСУ в принципе практически не дошли, поэтому о комплексном решении говорить еще рано", - отметил собеседник УНН.

На вопрос относительно ожиданий, нардеп ответил, что все же надеется получить финальное решение к началу декабря текущего года.

"Есть огромные ожидания, что до 1 декабря должно быть предложено решение, потому что его надо принимать на первом пленарном заседании. При других условиях, есть большая вероятность того, что принять решение в этом году не удастся", - добавил он.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным председателя ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредоставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта : возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ.

27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. На данный момент вопрос в парламенте не рассматривали, собрали рабочую группу для его обработки.