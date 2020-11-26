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Бюджет-2021: правительство соберется на внеочередное заседание в ближайшее время

Бюджет-2021: правительство соберется на внеочередное заседание в ближайшее время

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины в ближайшее время соберется на внеочередное заседание для принятия проекта Государственного бюджета на 2021 год. Информацию об этом УНН подтвердил информированный источник.

Так, пока неизвестно точной даты и времени проведения заседания. В то же время, по словам источника, не исключено, что правительство соберется сегодня, 26 ноября.

Напомним, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 год будет внесены в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

Стоит отметить, что на данный момент правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению Государственный бюджет на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Бюджет-2021
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