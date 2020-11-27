Нардеп: об увольнении Степанова говорят только те, кто хочет вернуться в руководство Минздрава

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сбор подписей за отставку министра здравоохранения ничто иначе как "информационная атака" тех, кто хочет вернуться в руководство Минздрава. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины Александр Качура.

“Сейчас нет у нас поддержки по увольнению Степанова. В нашей фракции („Слуга народа“ — ред.), большая часть, примерно 70% против того, чтобы продолжалась медицинская реформа в том виде, как ее представили ранее. Все, что разгоняется — это лишь информационные атаки тех людей, которые хотят вернуться в руководство Минздрава. Это я сейчас говорю о людях, которые там были (в руководстве Минздрава — ред.) не во времена Зеленского, а раньше. Есть партия „Голос“, что непосредственно касаются так называемой „медицинской реформы“. Вот они и хотят себе вернуть те позиции, на которых ранее были их представители. Сейчас у нас однозначно нет поддержки увольнения Степанова. Я хочу сказать, что наоборот. Его сейчас поддерживают после того, как Степанов первым публично заявил, не побоялся того, что реформа („медицинская реформа“ Ульяны Супрун — ред.) провальная. Он говорил, что ее надо останавливать, что ее надо пересматривать, трансформировать, ведь это фактически уничтожение медицины. Вот благодаря этому его поддерживает фракция. Если он в любой момент скажет, что надо реформу („медицинскую реформу“ Ульяны Супрун — ред.) продолжать, то это и станет катализатором для того, чтобы необходимое количество подписей было собрано и в этом случае он может быть уволен”, - отметил Александр Качура.

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Также Качура отметил уважение к Степанову со стороны представителей медицины.

“Все знают о положительном отношении к нему (министру здравоохранения Максиму Степанову — ред.) всех известных врачей, светил медицины. Он первый министр, который начал советоваться с врачами „на земле“, как говорят, непосредственно в медицине. Он советуется как принимать то или иное решение — это хороший знак. То, что в отношении него происходят информационные атаки, то мы понимаем, что это целенаправленная кампания”, - отметил нардеп.

Отметим, в начале ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская реформа во времена, когда Министерство здравоохранения Украины возглавляла Ульяна Супрун - это какая-то "дикая" имплементация нормальной системы здравоохранения, которая существует в разных странах.

Добавим, что УНН сегодня сообщал со ссылкой на собственные источники во фракции “Слуга народа”, что сейчас глава Министерства здравоохранения Максим Степанов может спокойно продолжать выполнять свои обязанности не заботясь из-за угрозы отставки, ведь голосов за его отставку нет.

Отметим, что сам министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сбор подписей за его отставку “уже давно национальная забава фракции Голос”.

Также УНН писал, что бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, по информации осведомленных источников, "проталкивает" на должность Татьяну Думенко, которая до недавнего времени возглавляла Государственный экспертный центр Минздрава.

О Думенко известно, что она является фигурантом уголовного производства о нанесении ущерба государству на сумму около 1,5 млн грн. Суды по делу продолжаются.