Украинский ИФА-тест на антиген коронавируса в 10 раз чувствительнее за экспресс-тесты - эпидемиолог

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Каждый метод диагностики имеет свои ограничения. Так, экспресс-тесты на антиген коронавируса достаточно ограничены в свои точности. Но украинский тест на антиген методом ИФА чувствительнее в 10 раз. Об этом в интервью УНН рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

Во время исследований экспресс-тестов на антиген известных зарубежных производителей, учеными было выяснено, что их чувствительность достаточно низкая.

"Если взять тесты производства Abbot, компании-мультимиллиардера в США и признанного диагностического флагмана, то их надежный тест дает чувствительность около 700 пиктограмм. Это очень мало, один пиктограмм - это тысячные миллиграмма. (...) Выяснилось, что экспресс-тесты на антиген значительно менее чувствительны. Лучший из них имеет чувствительность примерно полторы тысячи пиктограмм. То есть, не приходится надеяться, что экспресс-тесты смогут помочь ПЦР с точки зрения выявления зараженных - слишком низкая у них чувствительность", - рассказал он.

Исходя из этой информации, украинские ученые начали разрабатывать ИФА-тест на определение антигена. Во время проведения исследования они пришли к выводу, что наряду с экспресс-тестами на антиген и ПЦР-тестированием, метод ИФА на антиген имеет ряд существенных преимуществ.

"По сравнению с ПЦР, технология ИФА давно известна, существует еще с советских времен. Лаборатории ИФА значительно проще: это обычные лаборатории, которые есть практически в каждой больнице. Преимущество ИФА заключается в возможности определить антиген в гораздо меньшей концентрации, чем это делает экспресс-тест. То есть, по сравнению с экспресс-тестами, тест на антиген на основе ИФА в 10 раз чувствительнее. Не за счет антител и антигенов, а именно вследствие особенности лабораторного метода ИФА, который имеет различные способы усиления сигнала", - отметил Фаворов.

Поэтому сегодня, по словам эпидемиолога, в Украине очень перспективный тест на COVID-19, который имеет высокую чувствительность.

"Мы его проверяем, сравниваем с другими мировыми тестами, в результате чего твердо знаем, что тест производства "Диапроф-Мед" имеет чувствительность 50 пиктограмм, а некоторые исследования говорят, что даже менее 10 пиктограмм", - подчеркнул он.

Напомним, сертифицированные украинские тест-системы на антиген методом ИФА разработаны отечественной компанией "Диапроф-Мед".

С их помощью в Минздраве планируют охватить большее количество населения Украины тестированием на коронавирус, ведь они быстрее и дешевле ПЦР и не требуют особых лабораторных условий.