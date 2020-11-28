В Киеве активисты устроили акцию возле посольства РФ: полиция сообщила о ситуации

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Около полусотни человек собрались сегодня в День памяти жертв Голодоморов на акцию возле посольства Российской Федерации в Киеве. Мероприятие состоялось спокойно, без нарушений, сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.

Так, по информации правоохранителей, по состоянию на 14:00 мероприятия возле диппредставительства завершились, активисты разошлись.

"Представители полиции обеспечили порядок на акции, мероприятия завершились. Сейчас никого нет", - сообщила собеседница УНН.

По ее словам, активисты вели себя спокойно, нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Всего, по данным правоохранителей, возле посольства собралось около 50 человек.

Во время мероприятия участники, в частности, зажгли файеры под стенами здания.

Отметим, что на этой неделе партия "Национальный корпус" сообщила, что 28 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в 12:00 придет к посольству России, чтобы "напомнить, кто виноват в одном из самых страшных преступлений ХХ века".

Как сообщал УНН, сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.