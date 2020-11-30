Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила организовать внеочередную встречу на этой неделе, так как до истечения срока прошлогодних договоренностей лидеров "нормандской четверки" в Париже осталось мало времени. Об этом сообщил в комментарии УНН спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы сделали предложение, и предлагаем на этой неделе провести внеочередное заседание, потому что и до 9 декабря, когда истекает год с прошлогодних договоренностей, и вообще до Рождества, после чего Европа пойдет на каникулы, остается всего одно очередное заседание, а куча неотложных вопросов не решено - разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ. Мы это все официально, через посредника, ОБСЕ, предложили ускорить и провести на этой неделе внеочередное заседание", - сказал представитель украинской делегации.

По его словам, Украина предложила провести полноценные переговоры, включая встречи четырех подгрупп и общее заседание.

"Хотя бы гуманитарная и (подгруппа - ред.) по безопасности. Мы выплачиваем 620 тысячам пенсии на территории, оккупированной россиянами, и они не выпускают наших граждан, фактически удерживая их в заложниках", - отметил собеседник УНН.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на заседании 25 ноября инициировала внеочередное заседание ТКГ.

Как сообщал УНН, во время заседания Трехсторонней контактной группы 11 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.