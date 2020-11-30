НАБУ и САП через решение Конституционного суда закрыли уже более 100 дел за ложь в декларациях

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После решения Конституционного Суда Украины прокурорами и детективами было решено закрыть более 100 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ. По состоянию на 27 ноября, в производстве прокуроров и детективов остается 4 производства. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"В течение 27 октября 2020 года - 27 ноября 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ принято решение о закрытии 103 уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины в связи с утратой силы нормы Уголовного кодекса Украины из-за признания ее неконституционной. По состоянию на 27 ноября 2020 года в производстве прокуроров и детективов остается 4 уголовных производства указанной категории", - рассказала Постолюк.

Напомним, после решения Конституционного Суда от 27 октября, Антикоррупционный суд закрыл уже несколько дел о лжи в декларациях - в частности, в отношении бывшего гендиректора ГК "Укроборонпром" и главы суда.

Также ВАКС по этим причинам закрыл дело по обвинению бывшего нардепа Дмитрия Белоцерковца.

Ранее Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Впоследствии Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Также Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.