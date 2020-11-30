Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
7005

НАБУ и САП через решение Конституционного суда закрыли уже более 100 дел за ложь в декларациях

НАБУ и САП через решение Конституционного суда закрыли уже более 100 дел за ложь в декларациях

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После решения Конституционного Суда Украины прокурорами и детективами было решено закрыть более 100 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ. По состоянию на 27 ноября, в производстве прокуроров и детективов остается 4 производства. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"В течение 27 октября 2020 года - 27 ноября 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ принято решение о закрытии 103 уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины в связи с утратой силы нормы Уголовного кодекса Украины из-за признания ее неконституционной. По состоянию на 27 ноября 2020 года в производстве прокуроров и детективов остается 4 уголовных производства указанной категории", - рассказала Постолюк.

Напомним, после решения Конституционного Суда от 27 октября, Антикоррупционный суд закрыл уже несколько дел о лжи в декларациях - в частности, в отношении бывшего гендиректора ГК "Укроборонпром" и главы суда.

Также ВАКС по этим причинам закрыл дело по обвинению бывшего нардепа Дмитрия Белоцерковца.

Ранее Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Впоследствии Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Также Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: УНН
Теги: декларация, КСУ, НАБУ, САП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.