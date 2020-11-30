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Витренко требует от Нафтогаза 4 млн долларов за “достижение весомых целей” и должность министра энергетики

Витренко требует от Нафтогаза 4 млн долларов за “достижение весомых целей” и должность министра энергетики

Юрий Витренко

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Бывший исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украина” Юрий Витренко подал в суд и требует выплатить ему 94 млн грн или почти 4 млн долларов премий, сообщает УНН со ссылкой на иск чиновника к газовой компании в распоряжении редакции.

Свои претензии он объясняет выигрышем НАК “Нафтогаза” в Стокгольмском суде над российским “Газпромом”, за которую топ-менеджмент газовой компании выписал себе премии в размере 1% от общей суммы победы в 2,9 млрд долларов.

Витренко жалуется суду, что половину премии ему выплатили, а остальные — 4 млн долларов нет. При этом Витренко в суде ссылается на конституционные права зарабатывать на жизнь.

“Конституция Украины, провозгласив Украину социальным, правовым государством, определила содержание и направленность деятельности государства, в частности ее обязанность по утверждению, обеспечению и гарантированию прав и свобод человека. Составной этой обязанности является обеспечение государством социальной направленности экономики, создание и обеспечение возможностей для общества зарабатывать себе на жизнь трудом и своевременно получать вознаграждение за труд”, — аргументирует свой иск на 4 млн долларов Витренко.

По данным УНН, помимо материальной выплаты, Витренко требует от руководства страны назначить его министром энергетики.

Напомним, в первом полугодии 2020 года НАК “Нафтогаз Украина” получил убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

В ноябре НАК “Нафтогаз Украина” повысил цену на газ для населения на 35% (6,33 гривен за кубометр).

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз
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