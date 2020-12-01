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Увеличение тестирования на COVID-19 населения является необходимым противоэпидемическим мероприятием - эксперт

Увеличение тестирования на COVID-19 населения является необходимым противоэпидемическим мероприятием - эксперт

Александр Кочетков

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Стратегия противодействия пандемии COVID-19 состоит, в частности, и с широкого тестирования населения. При отсутствии финансирования необходимо определять четкий алгоритм - кого тестировать в первую очередь. Об этом УНН рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Есть определенный опыт в цивилизованных странах, и он предусматривает определенные шаги: стратегия противодействия эпидемиологическом заболевания - не просто вводить полный локдаун, а четко определенные действия. И кого в первую очередь тестировать? Это важно - определять контактных лиц, чтобы знать, распространяют они это или нет", - подчеркнул эксперт.

Но в случае недостаточного государственного финансирования, по мнению Кочеткова, необходимо сосредоточиться на уязвимых группах населения и на тех, кто контактирует с больными COVID-19 и большим количеством людей.

"Если нет денег на всех, то начнем с наиболее уязвимых слоев населения. Это разумно", - подчеркнул он.

Отметим, что украинские ученые "Диапроф-Мед" разработали новый сверхчувствительный тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса. С его помощью можно охватить до 1 миллиона человек в день при вдвое меньшей, чем ПЦР-тестирование цене. Это может в корне изменить ситуацию с небольшим тестированием среди населения Украины.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование, карантин
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