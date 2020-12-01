Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,50 0,0281  EUR: 34,15 0,1860 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВР и ситуация под стенами парламента
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ
Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
3360

Комитет ВР ориентировочно завтра рассмотрит законопроект о лжи в декларациях

Комитет ВР ориентировочно завтра рассмотрит законопроект о лжи в декларациях

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 2 декабря, вероятно, рассмотрит законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Завтра, ориентировочно в 15:00, законопроект, созданный нашей рабочей группой, имеет шанс быть рассмотренным на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Возможно, будет быстрее, но пока нет распоряжения председателя ВРУ Дмитрия Разумкова. Сегодня все станет ясно", - отметил нардеп.

Отметим, что на официальном сайте комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в повестке дня нет рассмотрения этого вопроса.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление декларации.

Добавим, что в рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.

Источник: УНН
Теги: ВР, КСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.