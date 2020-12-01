Комитет ВР ориентировочно завтра рассмотрит законопроект о лжи в декларациях

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 2 декабря, вероятно, рассмотрит законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Завтра, ориентировочно в 15:00, законопроект, созданный нашей рабочей группой, имеет шанс быть рассмотренным на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Возможно, будет быстрее, но пока нет распоряжения председателя ВРУ Дмитрия Разумкова. Сегодня все станет ясно", - отметил нардеп.

Отметим, что на официальном сайте комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в повестке дня нет рассмотрения этого вопроса.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление декларации.



Добавим, что в рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.



