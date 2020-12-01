В комитете ВР рассказали, будут ли рассматривать завтра законопроект о лжи в декларациях

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности завтра рассмотрит два законопроекта относительно предоставления недостоверной информации в декларациях. Об этом УНН рассказал член комитета, народный депутат Украины Сергей Алексеев.

"Да, завтра мы будем рассматривать этот вопрос. Отмечу, что основанием для вынесения решения Конституционным судом было именно то, что не соответствует наказание за это преступление его общественной опасности. То есть, имелось в виду лишение свободы. Законопроект восстанавливает полностью положения э-декларирования. В Верховной Раде была создана рабочая группа целью которой была наработка законопроекта, который восстанавливает э-декларирование с учетом решения Конституционного Суда. Это для того, чтобы мы не погрузились в еще больший конституционный кризис ... В нашей рабочей группе мы не настаивали на любых политических вещах, исключительно - профессиональные. И мы наработали такой законопроект, который будет отвечать всем требованиям. Мы не можем не учитывать, решение КСУ, какое бы у нас не было внутреннее отношение к нему. Мне удалось убедить нашу фракцию, что этот законопроект надо вносить и надо подписывать", - отметил Алексеев.

Нардеп также напомнил об аналогичном законопроекте Президента Украины Владимира Зеленского, в котором предусматривается лишение свободы за недостоверную информацию в размере более 4 миллионов гривен.

"Я могу спрогнозировать, что КСУ повторно может отменить такой закон (законопроект Зеленского - ред.). И еще больше погрузить страну в конституционный кризис. Ну, это в случае представления, а представление будет. Можете в этом не сомневаться: 45 депутатов снова подпишут. Я просто вижу позицию ОПЗЖ, "За майбутнє". По законопроекту рабочей группы - не знаю. И Верховная Рада приняла решение оба законопроекта направить в комитет правоохранительной деятельности. И мы в процессе будем решать или разработаем комитетский законопроект, который будет компромиссом между законопроектами", - резюмировал нардеп.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации. Аналогичный законопроект ранее зарегистрировал и Президент Украины Владимир Зеленский.



В рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.

Добавим, что народный депутат Украины Ярослав Юрчишин заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по КСУ.