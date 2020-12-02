В Раде рассказали, как с помощью COVID-19 можно вывести Украину из экономического кризиса

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинские ученые разработали новый тест на антиген коронавируса. С его помощью можно охватывать тестированием 1 миллион человек за сутки. Таким образом Украина сможет обеспечить бесплатным тестированием на COVID-19 все население и наладить экспорт этих разработок, чтобы выйти из экономического коронакризиса. Об этом УНН рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины народный депутат Сергей Шахов.

"Я за украинское производство, чтобы Украина зарабатывала на этом. Сегодня на этой теме "ковида" по сути можно выйти из кризиса экономического. Поэтому сейчас в данном случае нужно включиться в украинское производство и максимально наладить экспорт на весь мир. Чтобы нас не просто хотели использовать как вторичное сырьевое государство, а чтобы у нас брали уже готовый результат", - отметил нардеп.

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По мнению Шахова, в Украине достаточно серьезная научно-профессиональная база, которая при надлежащих государственных инвестициях может работать в пользу экономических интересов страны.

"У нас серьезные ученые, украинские профессора, которым надо дать только возможность. Выделить им на "ковидный" фонд, лаборатории, оборудование. (...) Надо безумно производить и закупать украинские тесты. А Минздрав сегодня закупает на миллиарды тесты за рубежом, не используя украинские тесты", - рассказал народный депутат.

Отметим, что украинские ученые "Диапроф-Мед" разработали новый тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R. Он является сверхчувствительной альтернативой ПЦР-тестированию, но результата необходимо ждать только 2 часа 30 минут.

Напомним, правительство Германии выделит 200 млн евро производителям "антигенных" тестов на COVID-19, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков и поддержать собственную экономику.