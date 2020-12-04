В мэрии Харькова заявили, что Кернес не успеет на первое заседание городского совета

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В команде Геннадия Кернеса заявили, что мэр Харькова, вероятно, не будет присутствовать на заседании Харьковского городского совета, которое намечено на 9 декабря. Об этом сообщил журналисту УНН директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Скорее всего, его (Геннадия Кернеса - ред.) не будет вот на этом заседании городского совета. Он не успеет. Конечно, ему уже намного лучше, чем было. И, думаю, имеем право сказать, что ждем возвращения в ближайшее время. Мы же ждали заседания в районе 20-го числа, но его назначили на более ранний срок. Поэтому, шансов на присутствие на первом заседании фактически 0%", - сообщил Сидоренко.

Также он рассказал о том, как реагирует на слухи о своей смерти сам Геннадий Кернес.

"Насколько мне известно, сначала ему было больно. Но уже позже стало смешно. Я думаю, никому не приятно слышать, что его хоронят заживо", - отметил Сидоренко.

Добавим, что первую сессию нового состава городского совета Харькова назначили на 9 декабря.

На днях УНН уже сообщал, что в команде Геннадия Кернеса не знают, позволят ли врачи присутствовать мэру Харькова на заседании горсовета, которое запланировано на 9 декабря.