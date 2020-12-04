Записоцкий о рассмотрении в CAS: УАФ имеет тактический багаж знаний и настроена оптимистично

КИЕВ. 4 декабря. УНН. УАФ намерена обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА о техпоражении Украины в матче Лиги наций "Швейцария - Украина", который так и не состоялся - в спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Решение суда сложно спрогнозировать, но УАФ имеет тактический багаж знаний и настроена оптимистично. Об этом в интервью УНН рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

"В такой ситуации сложно что-то прогнозировать и утверждать наверняка. Действительно, у нас есть определенный опыт и, скажем так, тактический багаж знаний. Но фактаж в нынешнем деле совсем другой. Будем готовиться, чтобы снова наши аргументы в Лозанне были услышаны. После изучения полного текст документа мы настроены достаточно оптимистично", - сказал он.

Записоцкий добавил, что полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА ассоциация получила на днях.

"Основные мотивы мы понимали еще во время заседания Апелляционного комитета, которое проходило в режиме онлайн. Теперь более четкое понимание, ведь все прописано на бумаге", - рассказал он.

Также, по словам генсека УАФ, Украине есть что ответить на аргументы УЕФА.

"Мы уже отвечали на часть из них во время заседания апелляционного комитета. Сейчас акцентируем внимание на дополнительных аргументах", - резюмировал он.

Напомним, швейцарские болельщики, как и украинцы - считают, что Украина не виновна в отмене матча.