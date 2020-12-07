В комиссии по биобезопасности СНБО отреагировали на инициативу правительства по массовому тестированию на COVID-19

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Инициативу правительства с массового тестирования будет нелегко реализовать. Но оно обнаружит 25-30% и более бессимптомных носителей, которые распространяют COVID-19. Об этом УНН рассказал глава межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны, украинский ученый и академик Сергей Комиссаренко.

Так, ученый отметил, что осуществить комплексное широкое тестирование среди населения с помощью ПЦР-анализа в Украине пока невозможно.

"Это зависит от достаточно большого количества ПЦР-тестов: миллиона или десятков миллионов... оборудования, специалисты. То это можно теоретически сделать, но у нас такой возможности нет", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что следует учитывать международную тенденцию с массового скрининга тестами на антиген. По его словам, в Украине есть более дешевая альтернатива иностранным экспресс-тестам - "антигенные" тесты методом ИФА украинских ученых. Их можно проводить в медицинских учреждениях любого уровня.

"И если это на антиген, то ученые "Диапроф-Мед" предлагают с помощью иммуноферментного анализа. Если они предлагают, может быть, они и могли бы сделать это массово. Но все равно, это требует и оборудования. Правда, такое оборудование значительно более распространено, чем ПЦР. ИФА почти во всех клиниках - это приборы для иммуноферментного анализа. Оно позволяет сделать анализ в течение 2,5 часов тестирования и значительно дешевле. Если планируется массовое тестирование, то можно это сделать таким способом", - подчеркнул ученый.

Комиссаренко не исключил, что именно таким способом можно выявить 25-30%, а то и больше людей, которые являются носителями вируса, но не имеют признаков заболевания. Вместе с тем, он подчеркнул, что детальной информации о том, каким образом правительство планирует организовать массовое тестирование, пока нет.

Отметим, что новыми украинскими тест-системами "Диапроф-Мед" на антиген можно тестировать один миллион человек в сутки.

Напомним, что согласно результатам опроса, 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения как средства борьбы с COVID-19.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к проведению массового тестирования на COVID-19 в Украине.