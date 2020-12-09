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Депутату Киевсовета от "Слуги народа" подожгли автомобиль - открыто производство

Депутату Киевсовета от "Слуги народа" подожгли автомобиль - открыто производство

Георгий Зантарая

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Георгию Зантараю подожгли автомобиль. Полиция открыла уголовное производство. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-офицер Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве.

"У нас было событие на улице Бирюзовой. Был поджог автомобиля депутата КГГА. Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194. (умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.)", - рассказал пресс-офицер.

Также в полиции отметили, что во время поджога никто не пострадал.

Напомним, в Киеве напали на нардепа Полякова, открыто производство.

Как сообщал УНН, в августе этого года народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

Источник: УНН
Теги: Киев, поджог, Слуга народа
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