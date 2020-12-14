“Нафтогаз” получил команду от Офиса Зеленского выплатить Витренко 4 млн долларов премий

КИЕВ. 14 декабря. УНН. НАК “Нафтогаз” получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн. Об этом УНН сообщили собственные источники.

В такой способ Офис Президента помогает Витренко избавится от конфликта интересов, в котором он находится, претендуя на должность министра энергетики. И разумеется, получить 94 млн грн, не дожидаясь решения суда.

Напомним, Витренко судится с “Нафтогазом” за премию в размере 8 млн долларов за “достижение весомых целей”, в том числе причастность к победе “Нафтогаза” над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. При этом как указано в иске Витренко, половину премии ему выплатили, а оставшиеся 4 млн долл. — нет, что не позволяет ему реализовать конституционное право зарабатывать на жизнь трудом и своевременно получать плату.

Отметим, что мать Юрия Витренко Наталия - лидер Прогрессивной социалистической партии Украины считает премьер -министра Дениса Шмыгаля, нацистом.

Также напомним, убыток “Нафтогаза” в первом полугодии 2020 года составил 11,5 млрд грн. При этом Витренко не видит в этом своей вины, а перекладывает ее на других нечестных менеджеров.

Как ранее сообщал УНН, в Раде пока не говорят о шансах Витренко стать министром энергетики, указывая на множество замечаний к нему.