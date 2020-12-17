В горсовете Харькова сообщили, что похороны Кернеса планируются 22-24 декабря

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Церемония погребения городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоится ориентировочно на следующей неделе, в период со вторника по четверг. Об этом УНН сообщил секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"То, что касается похорон, то мы ориентируемся, наверное, со вторника по четверг включительно. Это зависит сейчас не от нас, а от процедурных вопросов в Германии. Мы сейчас готовимся. Относительно сессии городского совета, то она состоится 30-го числа, как и планировалось. Ведь это рабочие вопросы, вы понимаете, мы будем обсуждать все на сессии", - отметил секретарь горсовета Харькова.

Ранее Терехов сообщил, что сегодня, 17 декабря, проведет большое совещание по организации похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Стоит также отметить, что согласно Закону Украины о местном самоуправлении, в случае, в частности, смерти городского головы, его полномочия осуществляет секретарь городского совета - до момента начала полномочий городского головы, избранного на внеочередных выборах в соответствии с законом, или до дня открытия первой сессии соответствующего городского совета, избранного на очередных местных выборах.

Иными словами, выполнять обязанности Харьковского городского головы временно будет именно Терехов - 9 декабря, на первой сессии новоизбранного горсовета, его кандидатуру поддержали и избрали секретарем.

Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.

Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.

Так 16 сентября 2020 году Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.