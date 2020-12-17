Оффшоры Суркисов понимают перспективу проигрыша "Привата" в ВС: эксперт назвал причину

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Оффшоры, действующие в интересах семьи Суркисов, уже оставили за собой несколько раундов в поединке с "ПриватБанком". Так считает политический эксперт Андрей Бодров, который прокомментировал для УНН попытку оффшоров остановить обжалование решения о 350 млн долларов со стороны банка.

"Уловка по списанию со счетов банка средств не в результате рассмотрения дела с вынесением вердикта, а под видом просьбы об обеспечении иска была виртуозной придумкой юристов семьи Суркисов. Но без воодушевленного сочувствия в судейских рядах, такое постановление вряд ли увидело бы свет - банк хоть и государственный (т.е. практически "ничей", по обычным украинским понятиям), но слишком велико внимание общества к околоприватовским разборкам. Понятно, что такое сочувствие на пустом месте не рождается: слишком давно Суркисы в большой игре. И с арбитрами знакомы, и правила знают. Но с Верховным Судом "решать" тяжелее - его судьи больше на виду, ценники выше, и возможно, "неудобный" сегодня кадровый состав", - говорит эксперт.

По этой причине "Приват" и потребует передачи кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. И с этой же причины - оффшоры семьи Суркисов выступают против этого.

"Решение суда предыдущей инстанции поддержало списание ресурсов со счетов банка в обеспечение интересов Суркисов, а кассация со стороны "Привата" по данному решению заблокирует списание", - объясняет Бодров.

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В целом, перспектива передачи кассационного обжалования в ВС, очевидно, очень поколебала уверенность адвокатов семьи Суркисов в том, что решение предыдущей инстанции (Печерского суда и судьи Сергея Вовка, в частности) может "уцелеть", считает эксперт.

"Отсюда - и заявление о том, что иск об обеспечении интересов истцов не может быть рассмотрен в порядке", - подытожил он.

Напомним, Печерский суд принял решение о выплате из государственного "ПриватБанка" около 350 млн долларов семье Суркисов по иску об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации. Постановление было вынесено без рассмотрения спора по существу, а в качестве обеспечения. 8 сентября ВС остановил его выполнение.

Средства в размере 350 млн долларов в пользу Суркисов из Украины пытаются взыскать шесть оффшорных компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.

Последние фигурируют в расследовании американских аудиторов Kroll, которое описывает схему вывода из "ПриватБанка" 150 млн долларов.