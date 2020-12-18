В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины собирают подписи для проведения внеочередного заседания для решения ситуации с "ФОПами" и "евробляхерамы". Также один из инициаторов процедуры - нардеп Александр Качура призывает предпринимателей заставить депутатов-мажоритарщиков подписать документ. Об этом нардеп заявил в комментарии УНН.

"Еще пока собираем подписи. Сейчас их уже около сотни. Инициаторами сбора выступили я и коллега по фракции ("Слуга народа" - ред.) Александр Дубинский и другие депутаты. Вряд ли удастся это сделать. Поэтому я призываю всех "ФЛП" найти своих депутатов-мажоритарщиков и заставить их подписать письмо о проведении внеочередного заседания. Ведь это необходимо всем. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности - об отмене фискализации, возвращению бумажного учета, а также законопроект о "евробляхах", - заявил нардеп.

Напомним, что 15 декабря на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

Добавим, что масштабные акции протеста ФЛП начались с 1 декабря. Они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.