Дело "Суркисов-Привата" снова может стать преградой на пути к получению транша МВФ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Транш МВФ в этом году, несмотря на прогнозы правительства, Украина так и на получит. Согласно новым планам, на финпомощь КМУ теперь рассчитывает в феврале 2021 года или весной. Однако бывшие "преграды", в том числе и скандальное дело "Суркисов-Привата" до сих пор не нивелированы. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Юрий Касьянов.

"Дело ПриватБанка может стать одним из факторов неполучения Украиной кредита МВФ. Об этом уже говорили в ЕС в своем ежегодном отчете. Там они, в частности, указывали на мошеннические процессы внутри этого дела. А поскольку для МВФ крайне важна борьба с коррупцией в Украине - они снова могут застопорить кредит", - сказал он.

По мнению эксперта, МВФ не очень сильно хочет давать деньги Украине", которые могут уйти в карман бывшим акционерам".

"Дело ПриватБанка - это сплошная коррупция и мошеннические процессы, в МВФ это видят и понимают. Ведь они нам деньги на борьбу с коррупцией выдают, а здесь получается наоборот - вряд ли они захотят ее поощрять. Еще один фактор, который может повлиять на выдачу кредита - это назначение Витренко, с точки зрения его пророссийских взглядов. Будем надеяться на честность наших судей (в рассмотрении с оффшорами Суркисов - ред.), и честное расследование дела "Привата" (следствие НАБУ - ред.), если мы действительно хотим получить кредит МВФ", - уточнил Касьянов.

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Как сообщал УНН, в ЕС констатировали слабые темпы расследования схем вывода средств из "ПриватБанка". НАБУ до сих пор не завершило досудебный этап следствия и не объявило никакого подозрения.

Вместе с тем, ЕС отметил принятое Верховным Судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in (в споре с семьей Суркисов).

Напомним, по мнению экономиста Андрея Новака, заигрывание с Суркисами разрушает партнерские отношения Украины с Западом.