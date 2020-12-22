САП будет настаивать на аресте Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на аресте заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Будем просить содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога", - сказала Постолюк.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).