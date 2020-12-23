Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине в следующем году может произойти смена правительства и премьер-министра, кроме того, одним из вызовов для страны станет вакцинация от COVID-19. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Я думаю, что главное - это постепенный выход из коронакризиса, и каким будет этот выход, насколько быстрым или проблемным - никто пока сказать не может... С другой стороны, одним из вызовов, который будет для большинства стран и для нас, - это вакцинация. Потому что ее нужно будет провести, но этот процесс будет идти постепенно, и там будут организационные, политические и социальные проблемы. Поэтому после эпидемии возникнет новая проблема - это противоречивое отношение к вакцинации, плюс проблема, что кто-то бесплатно будет вакцинироваться, а кто-то будет платить за это", - рассказал Фесенко.

По его мнению, в следующем году страна будет постепенно выходить из эпидемиологического и экономического кризиса, но не сразу, и выход может быть достаточно противоречивым и неоднозначным.

"Я думаю, что очень мала вероятность досрочных парламентских выборов, потому что большинству политических игроков, и в первую очередь Президенту, - это невыгодно. Не ожидаю каких-то других политических кризисов, хотя, они возможны", - сказал Фесенко.

Политолог отметил, что более вероятно, что политические и бизнес-элиты преимущественно заинтересованы в сохранении политической стабильности, в постепенном выходе из кризиса, и в этом смысле вероятность досрочных парламентских выборов и больших политических кризисов, на его взгляд, не очень высока.

"А вот смена правительства может произойти, потому что под новые задачи, возобновление экономического роста нужен будет более мощный премьер, и думаю, что в Офисе Президента над этим уже думают и ищут претендентов. С первым претендентом, потенциальным на будущее, вышел "облом", я имею в виду с Юрием Витренко, но думаю, что будут другие претенденты. Кастинг на нового премьера будет происходить, но не сразу. Думаю, что смена правительства и премьера состоится весной или чуть позже", - рассказал эксперт.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, не поддержала постановление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первую вакцинацию.