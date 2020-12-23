В комитете ВР по нацбезопасности опровергли сообщение о выражении недоверия министру обороны Тарану

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не голосовал за решение о выражении недоверия министру обороны Украины Андрею Тарану. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя комитета, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Ранее она сообщала, что этот комитет может инициировать смену министра обороны Андрея Тарана.

Отвечая на вопрос, действительно ли комитет выразил недоверие министру обороны Тарану, Безуглая сказала: "Это неправда. У нас есть предостережения в отношении министра, но решение комитета (голосования) не было".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии УНН также опроверг эту информацию. "Заседание комитета было на прошлой неделе. Вопроса выражения недоверия не было, и голосования тоже. Да, у комитета есть определенные вопросы к Министерству обороны, но это рабочие моменты, которые мы постоянно решаем. За недоверие комитет не голосовал", - сказал председатель комитета.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский распространил информацию, что комитет ВР по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану. Добавим, что нардеп не является членом этого комитета.

Таран возглавляет Минобороны с 4 марта 2020 года.