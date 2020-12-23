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Глава профильного комитета рассказал, когда рассмотрят "антисуркисовский" закон

Глава профильного комитета рассказал, когда рассмотрят "антисуркисовский" закон

Андрей Костин

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ВР еще в начале сентября был зарегистрирован так называемый "антисуркисовский" закон, принятие которого должно исключить выплату оффшорам семьи Суркисов 350 млн грн. По сути, законопроект, призван урегулировать процедуры исполнения судебных решений, принятых в качестве обеспечения. Впоследствии, в Раде появился еще один - фактически идентичен. И оба пока продолжают оставаться без движения. Глава правового комитета (определенный основным по рассмотрению проектов указанных законопроектов) нардеп Андрей Костин, в комментарии УНН рассказал, когда ждать принятия документов.

"Эти законопроекты еще не рассматривались (комитетом). Их рассмотрение как и всех остальных, которые есть в комитете, планируем уже на следующий год", - сказал он.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов. И сделал это без рассмотрения спора по существу - в качестве обеспечения иска.

7 сентября депутат Камельчук внес в Раду законопроект №4064 - с целью заблокировать возможность осуществления таких выплат. Впоследствии, аналогичный проект, с разницей лишь в названии, внес еще и Минюст.

8 сентября исполнение скандального постановления Печерского суда остановил Верховой Суд.

Вместе с тем, недавно "Приват" сообщил о попытке оффшоров семьи Суркисов остановить обжалование решения о 350 млн долларов. Кроме того, банк озвучил требование, чтобы кассационное производство решения Печерсткого суда от 2 сентября в пользу семьи олигархов слушал ВС.

Источник: УНН
Теги: законопроект, ВРУ, нардепы, Игорь Суркис
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