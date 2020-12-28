Украина отрицает передачу Ираном отчетов о катастрофе самолета МАУ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Иран не передавал Украине никаких отчетов о катастрофе самолета МАУ. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Никаких отчетов Иран не передавал", - сообщил Енин.

По его словам, еще "во время последней конференц связи неделю назад иранская сторона сообщила, что отчет еще переводится".

"Мы имеем стенограмму и другие доказательства в подтверждение наших слов", - резюмировал заместитель министра иностранных дел Украины.

Кроме того, отметил он, в соответствии с Приложением 13 Чикагской конвенции, должно быть сопроводительное письмо с датой отправления проекта окончательного отчета и просьбой представить замечания в течение 60 дней с даты сопроводительного письма.

"Этого также нет", - добавил собеседник УНН.

Как сообщал ранее УНН, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в Киеве недовольны сотрудничеством с Ираном по катастрофе МАУ. Перед этим, 23 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.