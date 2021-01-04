Кабмин завтра рассмотрит вопрос ограничения на продажу товаров во время локдауна - источник

КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра, 5 января, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Чиновники будут рассматривать вопрос ограничения продажи ряда групп товаров с 8 по 24 января, в связи с введением жестких карантинных ограничений. Об этом УНН сообщил информированный источник в Кабмине.

"Наверное, будет еще официальный анонс, но могу сказать, что завтра в обед состоится заседание правительства. И, очевидно, эту тему (ограничение продажи определенных товаров - ред.) премьер (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - ред.) прокомментирует. Уже были разговоры относительно этих ограничений. Более того, и от депутатов обращения поступают. Даже такого типа: "Смотрите, ведь уровень заболеваемости (на COVID-19 - ред.) падает. Может вообще не надо локдаун?" Другие говорят, что надо. Больше сказать не могу, кроме того, что завтра будет заседание Кабмина и думаю, что на эту тему, перед восьмым числом (днем начала локдауна - ред.), премьер обязательно несколько слов скажет", - отметил источник на фоне заявления американской торговой палаты в Украине, которая призывала правительство пересмотреть условия январского локдауна.

Добавим, что в заявлении отмечается, что согласно решению Кабинета министров Украины, с 8 января 2021 года до 25 января 2021 года "на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой".

Так, Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.

Они отмечают, что для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе. По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

"Чтобы предупредить негативные последствия, как для субъектов хозяйствования, так и для потребителей, в течение декабря Палата неоднократно обращалась в Кабинет министров Украины с просьбой пересмотреть текст соответствующего решения - постановления № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - заявили в палате.

Они отмечают, что предлагаемая бизнес-сообществом редакция позволяет работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам.

"По состоянию на сегодня вопрос все еще остается нерешенным. Торговые заведения являются целостной торговой единицей, к тому же единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничения их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительное недовольство потребителей", - подчеркнули в торговой палате.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.