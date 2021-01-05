"Дело Свинарчуков": НАБУ признало конфликт интересов у детектива Литвиненко

КИЕВ. 5 января. УНН. НАБУ признало наличие конфликта интересов у детектива Дмитрия Литвиненко, который помогал "Свинарчукам" (сын тогдашнего секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука) выполнять скандальные оборонные заказы "Укроборонпрома" вместо расследования уголовного производства против них, сообщает УНН.

В ответ на информационный запрос, Антикоррупционное бюро сообщило, что в 2019 году в отношении Литвиненко было проведено служебное расследование, по результатам которого ему вынесен выговор. Кроме того, в его действиях был обнаружен конфликт интересов.

"Управление внутреннего контроля направило в НАПК копии отдельных материалов служебного расследования для рассмотрения и принятия решения в части составления в отношении, в частности, детектива Литвиненко Д.И. протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов)", - рассказали в НАБУ.

В то же время, журналист Владимир Бойко указывает, что при подобных обстоятельствах руководитель НАПК Александр Новиков заставлял уволиться Александра Бабикова с ГБР. Впрочем, относительно детектива Литвиненко и его руководителя Андрея Калужинского - промолчал.

"Александр Федорович, а как так случилось, что руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский расследовал уголовное производство в отношении Гладковского-младшего, Жукова и Рогозы при том, что он является подельником Гладковского и непосредственно причастен вместе с "тайным агентом НАБУ" Шевченко к хищению средств "Укроборонпрома"? Вы неоднократно заявляли, что бывший первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков не может работать в этом учреждении из-за конфликта интересов, так как ранее Бабиков работал в адвокатском объединении, которое предоставляло юридическую помощь гражданину Януковичу (экс-президент Украины Виктор Янукович - ред.), уголовное производство в отношении которого сейчас расследуется в ГБР. Мол, это конфликт интересов, который делает невозможным пребывание Бабикова на должности. Но объясните, почему Вы не видите конфликта интересов в ситуации, когда руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинский расследует уголовное производство, фигурантом которого является он сам, детектив НАБУ Литвиненко, детектив НАБУ Борисенко, первый заместитель директора НАБУ Углава и внештатный негласный сотрудник НАБУ Шевченко?", - обратился Бойко к руководителю НАПК.

Добавим, что несмотря на выговор и отрицательное заключение служебного расследования, детектив Литвиненко продолжает работать в НАБУ. В 2020 году он купил на 3 млн грн акций иностранных компаний, среди которых в частности Tesla.